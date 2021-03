Bolsonaro ri de quem agoniza em UTI

1 – #jairbolsonaro​ imita em tom jocoso pacientes de covid com dificuldade respiratória em filas de UTI, mostrando ser um monstro perverso, 2 – #marceloqueiroga​ diz que vai conferir nas UTIs se estão morrendo mesmo de covid ou de outras doenças, e eu sugeri que na visita leve o chefinho amado para ver se ele cumpre pelo menos uma vez seu dever de presidente. 3 – #rogeriopacheco​ serve café com pão de queijo para discutir temas que podem ser adiados, enquanto faltam remédios em UTIs de 18 estados. 4 – Governo federal comprou 138 milhões de doses de vacinas Pfizer e Jansen, mas, se não fosse @joaodoria, nem a mãe de Bolsonaro teria sido imunizada pela coronavac, vulgo vachina. 5 – No #neumanneentrevista​ de sábado, #mervalpereira​ dará sua opinião sobre a extinção da lei de segurança nacional para garantir liberdade de expressão. @diretoaoassunto. Inté. E só a verdade salvará nossas vidas.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui