Bolsonaro repete Dilma e ajuda Lula

O passado recente nos condena ao atraso futuro. “O Produto Interno Bruto (PIB) per capita – soma de riquezas produzidas pelo País dividida por seus habitantes – poderá levar, ao menos, mais sete anos para recuperar o nível registrado em 2013, o ano que antecedeu o início da recessão do governo Dilma Rousseff”, escreveu Bruno Villas Bôas, em reportagem que mereceu chamada de primeira página no Estadão de segunda-feira, 13 de dezembro. Conforme levantamento de alta credibilidade do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), “o PIB per capita deve encerrar este ano em R$ 36.661, 3,8% acima do ano passado. Se o cálculo se confirmar, o indicador ainda está 1% abaixo do valor registrado em 2019 (R$ 36.969), logo antes da pandemia de covid-19. E também ficará 7,7% abaixo do pico histórico medido em 2013 (R$ 39.685)”.

Essas respeitáveis instituições técnicas repetem o diagnóstico e a previsão feitos pelo economista Cláudio Porto, criador e diretor da Macroplan, no vídeo do Nêumanne entrevista, publicado no Blog do Nêumanne no portal do Estadão. Expert em cenários para o futuro, ele previu a “escolha de Sofia” na economia, a ser feita pelo eleitor em outubro/novembro de 2022: “Ou hiperinflação ou um ajuste fiscal duríssimo para que o País cresça em 2 anos e em 2030 volte a 2012”. Segundo o especialista em cenários, “o Brasil inteiro empobreceu muito em renda per capita nos últimos dez anos e isso ocorreu de forma mais dramática do ponto de vista político”, crê. O entrevistado é, contudo, ao contrário do que pode parecer, otimista: “O Brasil tem jeito, não jeitinho, dependerá só do que fizermos em 2022”. No momento, a perspectiva de uma disputa em segundo turno de Bolsonaro com Lula, registrada em todas as pesquisas de opinião pública, no mínimo, adia essa perspectiva positiva.

Em que pese o fato confirmado pleito a pleito de que pesquisas para segundo turno normalmente se confirmam após a confirmação da disputa no primeiro, o realismo nos leva a admitir uma conjuntura até agora favorável à polarização entre lulismo e bolsonarismo. Tanto isso é verdade que, por ora, pelo menos, o erro capital da transformação na prática da reeleição num mandato de oito anos com um recall no meio torna um lado dependente do outro para sobreviver com chance até novembro de 2022. Esse panorama execrável é agravado pelo mostrengo institucional da possibilidade da disputa do terceiro mandato desde que não seja consecutivo, o que torna o deslize de omissão da Constituição uma manutenção perpétua do poder com interregnos de quatro anos de “folga”.

A fórmula da volta dos que nunca foram só está sendo percebida a olho nu diante dos formidáveis enganos cometidos pelo conjunto do eleitorado em 2018. O maior deles foi a aposta cega no “outro” sem levar em conta sua inesgotável capacidade de mentir e trair com desfaçatez inédita, mesmo na história de sucesso da mentira na política brasileira. Mas não foi o único fruto podre da lacuna constitucional. A pretensa renovação da Câmara dos Deputados eternizou no Legislativo o poder das organizações partidárias criminosas que está consagrando a indigestão de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco no caminho pseudodemocrático mais curto para o golpe que afasta ainda mais a cidadania de sua representação. Fundos Partidário e Eleitoral, emendas de relator e até um orçamento clandestino tornaram a ditadura parlamentar a maior farsa institucional da tradição republicana. O nada ledo engano da confiança na higidez das instituições para deter os arreganhos tirânicos do populismo contra o povo fez do Judiciário a guarda jurídico-garantista do compadrio dos tribunais de cúpula, compostos pelos chefões dos bandos pseudorrepresentativos com poder discricionário para derrubar decisões das instâncias iniciais (e não inferiores) da Justiça. O levantamento por Luiz Vassalo, do Estadão, não deixa dúvidas: “14 casos tiveram suas investigações e processos anulados em 2021 por tribunais superiores. Ao todo 221 anos e 11 meses de condenações diretamente ligadas à Lava Jato foram canceladas por irregularidades”. A fúria “impunitária”, sob a chefia de Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, abateu, sem piedade, apoiadores e agentes de operações bem-sucedidas de combate à corrupção, caso da Greenfield.

Lula parte para a sexta disputa presidencial contando com o álibi de que o fracasso do petismo deveu-se exclusivamente às deficiências de sintagma de sua sucessora, Dilma Rousseff, eleita duas vezes única e exclusivamente por ser considerada por ele próprio um gênio da cibernética. O que deveria bastar para definir as deficiências de entendimento dele. Diante da catástrofe do petismo pelo conjunto da obra da corrupção, ele esgrima com a lembrança dos frutos do distributivismo, que apodreceram pela ação inexorável do tempo.

Sentado num formidável capital de compra de votos sob os auspícios do anspeçada Artur Lira, insaciável consumidor de verbas públicas, Bolsonaro mantém sob sigilo seu principal legado político. Ex-secretário de seu desgoverno desastroso, o general Santos Cruz definiu magistralmente, no Nêumanne entrevista desta semana, a agenda pública do atual chefe do Executivo: “É um show de sem-vergonhice. Sempre fez confusão em porta de quartéis, mas sem nada realizar de trabalho efetivo. Em 33 anos de atividade na política, dois como vereador, 28 como deputado federal e três como presidente, nunca fez nada que pudesse ser aproveitado”.

A polarização significa, como mostra a atual desgraça, afundarmos quatro anos para adiarmos chegar a 2012 em mais 12 anos de pobreza.

*Jornalista, poeta e escritor