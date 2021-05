Bolsonaro repete anões do Orçamento

1 – #jairbolsonaro e #arthurlira repetem, 28 anos depois, com o #orcamentosecreto de #3bilhoes, a #corrupcao praticada pelos #anoesdoorcamento, em que uma #cpi investigou 37 e recomendou a cassacao de #18parlamentares, dos quais 6 foram cassados pelos pares, 4 renunciaram antes de sê-lo e 8 foram absolvidos. 2 – Em 1994, escrevi o #romancepolicial #aclef #venenonaveia a respeito do caso e também sobre #poder e #drogas em #brasilia. 3 – O senador #robertorocha, #governista do #psdb, requereu uma cpi do #bolsolao atual. 4 – o #presidentedaanvisa, #barratorres, criticou a postura do #presidentedarepublica sobre a #pandemia.#joseneumannepinto, #diretoaoassunto. Inté. E só a verdade salvará as nossas vidas.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui