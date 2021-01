Bolsonaro quer ser o Maduro brasileiro

Líder do Centrão, o deputado Arthur Lira, favorito à sucessão do presidente da Câmara, condicionou a continuidade da CPI das Fake News à maioria da Casa. Mas, ao abordar a criação de CPIs de uma forma geral, disse não ser hora de “divisão e acotovelamento”. “Em qualquer matéria que tenha maioria, o debate será amplo, será democrático nesta Casa”, afirmou. Mas disse ser contra a CPI da Saúde. “Esse assunto não pode ser motivo de embates políticos para trazermos para a discussão traumas e interrupções”, completou. Bolsonaro, antigo admirador de Hugo Chávez, segue a trilha dele, que chegou à ditadura, mas o venezuelano era muito mais preparado do que ele, só que após sua morte foi substituído por um completo despreparado, Nicolás Maduro, que ora Bolsonaro repete.

Assuntos para quinta-feira 28 de janeiro de 2021

1 – Haisem – Candidatos de Bolsonaro falam em barrar CPIs – Este é o título de chamada no alto da primeira página da edição impressa do Estadão de hoje. Qual é a maior novidade trazida por esta notícia, em sua opinião

2 – Carolina – Governo avalia corte no imposto do Diesel para atender caminhoneiros – Esta é a manchete de primeira página do jornal de hoje – Que avaliação você faz das conseqüências dessa promessa sobre a atual realidade brasileira

3 – Haisem – Verba para Manaus não acompanha alta da covid – Este é o título de outra chamada na primeira página do Estadão. O que dá para esperar das conseqüências da tragédia do Amazonas para o resto do país após essa constatação

4 – Carolina – Guedes estuda facilitar corte de jornada e salários – Este é mais um título de chamada de primeira página do jornal. Que conseqüências terá a adoção desta hipótese, única providência que parece poder adotar o governo federal para tentar aliviar as conseqüências da recessão econômica anunciada para este começo de ano

5 – Haisem – Bolsonaro xinga a imprensa por divulgar gasto de 15 milhões de reais com leite condensado – Este é o título de uma notícia na editoria política do Portal do Estadão. Dava para esperar reação mais civilizada e democrática de “nosso” presidente da República à digulgação de dados do Portal de Compras do Ministério da Economia nos meios de comunicação

6 – Carolina – Empresa aérea Gol teve de chamar a Polícia Federal para expulsar de um vôo deputado bolsonarista sem máscara. O que provoca e como evitar atitudes antissociais e negacionistas como esta