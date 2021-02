Bolsonaro quer fechar jornais

1 – O presidente reclamou do Facebook, que bloqueou mensagens de seus seguidores fascistoides, e sugeriu que jornais parem de circular, o que nem o Estado Novo nem a ditadura militar, que ele venera, chegaram a executar. 2 – STF julgará se ele pode zerar a alíquota de importação de armas de fogo, violando o Estatuto do Desarmamento, aprovado pelo Congresso. 3 – O artilheiro e charlatão em ação ainda pressiona a Anvisa a aprovar spray nasal em fase experimental em Israel, tema de sua conversa com o ídolo Bibi, que executa o mais competente plano de vacinação da Terra, mas disso ele nem quis tratar. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

