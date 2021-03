Bolsonaro quer dar golpe com PMs

1 – No domingo, 2.598 brasileiros morreram de covid, aumento médio de 40% em 14 dias, e @presidentedarepublica de novo não se toca. 2 – #arthurlira​ e #rodrigopacheco​ têm nove reuniões com empresários e manda aviso para #jairbolsonaro​. 3 – Inspirados por #brunocovas​, prefeitos antecipam feriados e nível de isolamento social cai. 4 – #wesleygoes​, #pmdabahia​, atira para cima e é morto por colegas meganhas, com os quais chefe do Executivo conta para #autogolpe​. 5 – #ernestoaraujo​ troca farpas com #katiaabreu​ e pede demissão do #itamaraty​. #diretoaoassunto​. Inté. E só a verdade salvará nossas vidas.

