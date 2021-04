Bolsonaro prega caos para dar golpe

1 – #jairbolsonaro​ disse a seus apoiadores no jardim do alvorada que fome, miséria e desemprego podem levar ao caos e ele espera o pedido a ser feito por seu #povo​ para tomar providência, ou seja, dar o autogolpe. 2 – O ministro do #stf​ #ricardolevandowski​ afirmou, em voto na sessão, que não está ali para combater a corrupção, que é dever da #policiafederal​ e também do #ministeriopublicofederal​, não da #justica​. 3 – #lula​ também passou a mensagem de que o julgamento da transferência de processos contra ele de #curitiba​ para #brasilia​ só lhe diz respeito, nada tem que ver com outros réus da #lavajato​, ou seja, ele e #bolsonaro​ padecem da mesma falta de caráter. 4 – #coraronai​ perguntou, em artigo em #oglobo​ quem entende a mãe de #henryborel​, segundo o #15ºdp​ torturado e morto por #jairojunior​. #joseneumannepinto​. #diretoaoassunto​. Inté. E só a verdade nos salvará.

