Bolsonaro: “Quem votar em Lula merece sofrer”

1 – Em seu estilo “Massaranduba”, #jairbolsonaro​ rogou uma praga a quem não votar nele, mas, sim, em seu inimigo favorito, #lula​, desejando que sofra, omitindo os fatos de que foi ele quem ressuscitou o petista, quando o #pt​ estava morto e que votou nele no #segundoturno​ da #eleicaode2002​. 2 – Os brasileiros que moram no #distritofederal​ vivem em média #3,68 anos menos por causa da #covid19​, que interveio na demografia brasileira provocando mais mortes do que nascimentos em vários #estados​. 3 – O #generalbraganetto​ fez um serviço tão porco na #segurança​ do #riodejaneiro​ que o desempenho das #operacoespoliciais​ naquela cidade tem #1,7% de eficiência. 4 – O presidente da #cpidacovid​ no senado, #omaraziz​, disse que não fará #negociata​ com o #governo​. Oxalá. #joseneumannepinto​. Inté. #diretoaoassunto​. E só a verdade salvará as nossas vidas.

