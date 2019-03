Bolsonaro quebra decoro

O vídeo compartilhado por Jair Bolsonaro na terça-feira gorda do carnaval falta com a verdade e quebra o decoro do cargo que ocupa na República. Não se trata propriamente de pornografia, pois não envolve relações sexuais, mas, sim, proctologia, por exibir, de forma despudorada, as intimidades das extremidades dos aparelhos excretores. A imagem, não identificada, não configura um bloco de carnaval, mas duas pessoas fazendo uma performance para chocar e, ao exibi-la, Sua Excelência dissemina uma mensagem pretensamente moralista, mas que, de fato, divulga um comportamento abjeto que não é de interesse público nem merece fazer parte do acervo de mensagens do Twitter de um cidadão que acaba de ser eleito para presidir uma República em crise com prioridades distantes das imagens nojentas, tais como a reforma da Previdência Social e o combate à violência do crime organizado. Se gostar do vídeo, por favor, dê um like, inscreva-se no canal, clique no sininho para ser avisado quando publicar os próximos e compartilhe-o em Twitter ou Facebook. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

