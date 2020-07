Bolsonaro programa extinção de tribos

Entidade de apoio às populações indígenas e partidos de oposição mandaram projeto para defender tribos de silvícolas do contágio e da morte pela pandemia em maio. Câmara e Senado aprovaram, mas o presidente Jair Bolsonaro, além de atrasar, sancionou com vetos a medidas importantes como o fornecimento de água potável e a instalação de UTIs de emergência, com pretexto fraco e até desumano.

