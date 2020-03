Bolsonaro pode, sim, convocar ato

A caminho da Flórida, onde se encontrou com Trump, o presidente Jair Bolsonaro conclamou o povo a participar da manifestação a favor de seu governo e contra grupos que o combatem no Legislativo e no Judiciário. Desta vez não houve o tom grosseiro de críticos como Celso de Mello e Rodrigo Maia, mas não faltou quem o acusasse de golpismo. O presidente disse que isso é mentira. E é mesmo. A Constituição diz que todo poder emana do povo e em seu nome é exercido. O conceito desmente qualquer hipótese de golpismo do povo. Reza também que chefe do governo é eleito na base do cada cidadão, um voto. E Bolsonaro foi. Ou não foi?

Assuntos do comentário de segunda-feira 9 de março de 2019