Bolsonaro, perversidade e sadismo

A um ano do registro do primeiro caso da covid-19, o Brasil superou em 24 de fevereiro 250 mil mortos e passa pela pior fase da doença, com pico de internações e com ritmo lento de imunização. Para tentar frear o vírus, prefeitos e governadores voltaram a adotar restrições rígidas. Para os especialistas não há controle sobre a pandemia Só nas últimas 24 horas ocorreram 1.433 mortos. A média móvel foi de 1.129 e representa o recorde da pandemia. Imagem impressionante de uma multidão aglomerada durante a posse de dois ministros “da casa”, Onyx Lorenzoni e João Roma. no Palácio do Planalto assemelham-se a um Coliseu com cada vez mais vítimas e, enquanto isso, Bolsonaro parece passear entre cadáveres como se estivesse num show da Broadway. Perverso e pouco inteligente, ele manifesta um sadismo sem limites.

Assuntos para comentário na quinta-feira 25 de fevereiro de 2021

1 – Haisem – Brasil atinge 250 mil mortes na pior fase em um ano da pandemia – Esta é a manchete da primeira página da edição impressa do Estadão de hoje. Por que atingimos esse patamar assustador e aonde mais poderemos chegar se tudo continuar da forma como está

2 – Carolina – Estado de São Paulo teme ficar sem leitos em três semanas – Este é o título de outra chamada de primeira página no jornal de hoje – Como foi, a seu ver, que chegamos a esse ponto em matéria de fracasso de combate à pandemia da covid 19

3 – Haisem – Senado aprova compra de vacinas pelo setor privado – Este é mais um título de chamada de primeira página do Estadão hoje. Em que essa decisão pode, ou não, a seu ver, diminuir a preocupação que o povo brasileiro começou a sentir em relação ao êxito do programa público de imunização quando começaram a faltar doses do imunizante nos postos

4 – Carolina – Blindagem de parlamentares avança no Congresso – Este é o título de uma chamada no alto da primeira página do jornal do dia. A que ponto que o Poder Legislativo, que diz representar a cidadania, pode chegar depois de dar esse passo rumo à impunidade de seus membros

5 – Haisem – Auxílio pode ser aprovado sem contrapartida – Eis outro título de chamada de primeira no Estadão desta quinta-feira. Que conseqüências poderão advir de mais esse passo dado no Congresso na direção da total irresponsabilidade fiscal desde a instauração do plano real

6 – Carolina – Petrobrás lucra 59 bilhões e 900 milhões de reais no quarto trimestre de 2020 – Este é o título de mais uma chamada de primeira página no jornal de hoje. Em que esse resultado anunciado autoriza o presidente Jair Bolsonaro a dizer que o presidente da empresa, que ele está afastando, Roberto Castello Branco, está “cansado”