Bolsonaro perdeu a autoridade de vez

1 – Reação estapafúrdia do presidente à notícia dos gastos com alimentos do Executivo transformou notícia picaresca e pitoresca em grave crise de gestão, pois, ao insultar jornalistas com palavras de baixíssimo calão, nunca usadas antes por presidente algum, perdeu condições para presidir. 2 – O desembargador paulista Maierovitch disse que Maia e Alcolumbre não têm poder para engavetar processos de impeachment contra JB. 3 – Ó professor Carvalhosa, da USP, lembrou que o chefe do governo não levou em conta disciplina militar, ministrada na Aman, que comandantes devem respeitar comandados, sob pena de perderem o respeito deles. 4 – Jurista Pazianotto citou artigos da Constituição e dos Códigos Penal e do Processo Penal para incriminar sua postura. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

