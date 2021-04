Bolsonaro perde todas na CPI

1 – Se #centrao​ serve a #jairbolsonaro​ no #congressonacional​, por que #jairbolsonaro​ perde todas na #cpidacovid​, em que #renancalheiros​ foi mantido relator a serviço de #lula​ e #stf​ recusa todas as tentativas de obstruir os trabalhos de investigação, é a questão. 2 – O #stf​ desenterrou projeto de renda mínima de #eduardosuplicy​ e mandou o governo dotar dinheiro para o #ibge​ fazer o #censode2021​, não se sabe com que dinheiro. 3 – #joebiden​ fez 100 dias de governo contrariando todas as bandeiras da #direita​ de #trump​, que a #famiglia​ #bolsonaro​ tanto venera e isso não será bom para o #brasil​, por enquanto. 4 – O #pais​ pode retroceder 20 anos porque #13,9% de crianças e adolescentes em idade escolar perdem aulas na #pandemia​. 5 – O #tjrj​ aceitou denúncia do #mprj​ contra mãe e madrasta que mataram #ketelenrocha​, de 6 anos, a pauladas. #joseneumannepinto​. #diretoaoassunto​. Inté. E só a verdade salvará as nossas vidas.

