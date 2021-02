Bolsonaro pediu esmola aos EUA

A primeira reunião entre o governo brasileiro e os Estados Unidos para tratar do meio ambiente foi marcada por um recado claro enviado pelo presidente Jair Bolsonaro de que só adotará medidas para conter desmatamento e queimadas se houver injeção direta de dinheiro estrangeiro no País. Sem recursos dos Estados Unidos e demais países ricos, não há como proteger o meio ambiente como previsto em acordos internacionais. A ideia agora é mostrar claramente que houve uma mudança de postura sobre o assunto. Ou seja, depois de adotar uma política sabuja em relação ao governo Trump, Ernesto Araújo e Ricardo Salles pediram esmola aos democratas que o sucederam. O fato lembra a foto de JK estendendo a mão para John Foster Dulles, publicada pelo JB com a legenda “me dá um dinheiro aí”, marcha do carnaval de 58.

Para ouvir comentário clique aqui e, em seguida, no play

Assuntos para comentário da sexta-feira 19 de fevereiro de 2020

1 – Haisem – Brasil pede aos Estados Unidos dinheiro para desmatamento – Esta é a manchete da edição impressa do Estadão de hoje. Será que o problema da devastação de nossa floresta tropical resulta apenas de falta de recursos para detê-la

2 – Carolina – Câmara indica que deputado continuará preso – Este é o título de uma chamada de primeira página do jornal hoje. O que, a seu ver, pode ser mais forte e decisivo do que o espírito corporativista dos colegas do parlamentar bolsonarista que o Supremo Tribunal Federal mandou prender

3 – Haisem – Que detalhes aparentemente menos importantes chamou sua atenção na prisão do deputado federal Daniel Silveira, do PSL, pela Policia Federal no Rio de Janeiro

4 – Carolina – Bolsonaro faz ameaça à Petrobrás e zera imposto – Este é o título de uma chamada no alto da primeira página do Estadão. O que leva o presidente da República a se intrometer na política de preços de nossa maior estatal

5 – Haisem – Governo quer antecipar décimo terceiro e abono para injetar 57 bilhões de reais – Este é o título de outra chamada no alto da primeira página do jornal de hoje. Até que ponto a antecipação de dinheiro no bolso do contribuinte evitará o desastre econômico provocado pela pandemia e pela péssima política de combate dela pela autoridade federal

6 – Carolina – Bolsonaro insiste em dizer que sua mãe tomou a vacina de Oxford, e não a coronavac – Este é o título de uma chamada de capa do portal do Estadão hoje cedo. Lorotas inventadas pelo presidente da República interferem de alguma forma no malogro da imunização da covid, que só não é ainda mais grave por causa das doses disponíveis do imunizante que ele chama de do Doria e da China