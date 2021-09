Bolsonaro pede a Deus que evite apagão

A crise hídrica foi abordada pelo presidente Jair Bolsonaro, que pediu colaboração da população para enfrentar o atual cenário de pouca água e baixo nível dos reservatórios das hidrelétricas. Na live semanal nas redes sociais na quinta-feira 23, ele pediu aos brasileiros que tomem banho gelado e evitem o uso de elevador. “Se puder apagar uma luz na tua casa, apaga, eu peço por favor. Não use elevador. Tomar banho é bom, mas se puder tomar banho frio é muito mais saudável, ajuda o Brasil“, disse o presidente. Como de hábito, transferiu a própria irresponsabilidade da falta de planejamento e aviso ao cidadão declarando: “A gente pede a Deus que agora em novembro, final de outubro, venha chuva para valer no Brasil. Para que a gente não tenha problema no futuro, que podemos ter problema no futuro”. Pense na caradura!

Para ouvir comentário clique aqui e, em seguida, no play

Assuntos para comentário na sexta-feira 24 de setembro de 2021-09-24

1 – Haisem – Para economizar energia, Bolsonaro propõe banho frio e evitar elevador – Este é o título de uma chamada na capa da edição virtual do Estadão de 24 de setembro de 2021. Até quando você acha que o Brasil terá de suportar os disparates das lives das quintas-feiras do presidente da República

2 – Carolina – Neto diz que avô, vítima da Covid, foi amarrado em hospital da Prevent Sênior – Este é outro título de chamada na capa do portal do jornal desta sexta-feira. O que, a seu ver, ainda poderá ser exposto com a abertura da caixa de Pandora dos tratamentos de negacionistas na pandemia dos horrores no Brasil

3 – Haisem – Prefeitura de São Paulo propõe ampla reforma da Previdência municipal – Esta é a manchete de primeira página da edição impressa do Estadão de hoje. Quais são, em sua opinião, as chances de um projeto como esse ter êxito e promover a economia de que precisam os cofres municipais paulistanos

4 – Carolina – Marinho mira Senado e distribui tratores comprados com verbas do orçamento secreto – Este é mais um título da primeira página da edição que circula do portal do Estadão. O que causa essa farra de distribuição de emendas parlamentares fora da lei

5 – Haisem – Quais são as novidades do cada vez mais rumoroso processo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro sobre os crimes que acusa o vereador Carlos Bolsonaro

6 – Carolina – O que você tem a dizer sobre as recentes boas notícias no Judiciário relativas aos processos a que o ex-presidente Michel Temer responde e outros que ele move contra antigos desafetos