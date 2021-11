Bolsonaro passou a perna no STF

1 – #jairbolsonaro depôs no processo do PGR e do STF na PF sem presenças de advogados de Moro e de Aras, e ex-juiz recorrerá ao desrespeito absurdo. 2 – O depoimento é a prova definitiva de que presidente não tentou intervir politicamente na PF, interveio, como consta de artigo no #blogdoneumanne. 3 – #arthurlira usou um primo para repassar R$ 3,8 milhões do “bolsolão” para o prefeito de Barra de São Miguel, Alagoas, seu próprio pai, Benedito Lira. #joseneumanne, Direto ao Assunto. Inté. E só a verdade vai nos salvar.