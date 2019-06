Bolsonaro passa no teste do estádio

O presidente Jair Bolsonaro e seu ministro da Justiça e da Segurança Publica, Sérgio Moro, foram submetidos a um dos testes de popularidade mais difíceis que governantes, aliás, nem sempre enfrentam: comparecer a estádios lotados. Foram quarta-feira ao jogo entre Flamengo e CSA no Estádio Mané Garrincha em Brasília, apareceram e acenaram para as torcidas, o presidente com agasalho da seleção brasileira e o ex-juiz de terno e gravata, sendo aplaudidos, o que não acontecia nessas dimensões desde os tempos em que o general Emílio Médici comparecia ao Maracanã para torcer com radinho de pilha pelo Flamengo (que, aliás, era seu time, ao contrário do atual, que, como se sabe, torce pelo Palmeiras. A novidade mostra o alargamento do abismo que hoje separa a Nação das instituições do Estado brasileiro.

Assuntos para comentário da quinta-feira 13 de junho de 2019

1 – Haisem – Que sinais estão sendo dados pelos aplausos ao presidente Jair Bolsonaro e ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, pelos aplausos da torcida que foi ao jogo do Flamengo contra o CSA de Alagoas no Estádio Mané Garrincha ontem, à noite

2 – Carolina – Quais as possibilidades de a Polícia Federal chegar aos hackers que alcançaram muitos outros alvos da Justiça e do Ministério Público do que os anunciados antes e até que ponto isso torna mais frágil o combate à corrupção no Brasil

3 – Haisem – Quais são as perspectivas de a alta cúpula do Judiciário repetir o fiasco da Operação Castelo de Areia no caso da Lava Jato, depois de se tornarem públicas declarações dos ministros do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin, Luiz Fuchs e Gilmar Mendes

4 – Carolina – Que tipo de informações o PSL, partido pelo qual se elegeu o presidente Jair Bolsonaro, queria do editor do site The Intercept Brasil, Glenn Greenwald, ao o convidarem para ir a Brasília dar esclarecimentos e porque, feito o convite, o retiraram

5 – Haisem – O que a queda dos índices de criminalidade divulgada ontem reflete a nova política na segurança pública a ser adotada pelo governo Bolsonaro, em especial a presença de Moro no Ministério da Justiça

6 – Carolina – O que levou à maioria do Supremo Tribunal Federal a proibir o presidente Bolsonaro de extinguir os conselhos sociais dos governos do PT e o presidente Dias Toffoli pedir vistas com o julgamento matematicamente definido

7 – Haisem – Que efeitos a reforma da Previdência poderá provocar na empreitada de destravar a economia depois da desidratação de seu texto na Câmara dos Deputados ontem

SONORA_MAIA 1306

8 – Carolina – Você se surpreendeu com a decisão do Conselho de Constituição e Justiça do Senado contra o decreto da flexibilização das armas, um dos compromissos de Jair Bolsonaro com parte do eleitorado que o levou à vitória?

SONORA­_EDUARDO GIRÃO 1306