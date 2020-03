Bolsonaro ou Mandetta, quem frita quem?

No sábado, em reunião tensa no Palácio do Planalto, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, perguntou aos presentes, entre os quais seu chefe, Jair Bolsonaro, se estavam preparados para enfrentar transmissões ao vivo nas redes sociais de caminhões do Exército transportando corpos fatais insepultos das vítimas da covid-19. O presidente disse que demitiria quem criticasse sua postura contra o isolamento compulsório. E o ministro respondeu que, vencido o terrível inimigo, ele e sua equipe estariam dispostas a sair do governo e que ele não tiraria proveito político do seu desempenho na guerra. Um dia depois, o chefão saiu às ruas de Brasília para “ouvir o povo” e cumprimentou quem encontrou num desafio evidente ao subordinado que não consegue demitir. Lamentável é pouco!

Assuntos para comentário da segunda-feira 30 de março de 2020