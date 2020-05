Bolsonaro, o homem da cobra

Enquanto bajulador-geral da República, o petista Rodrigo Aras, tentava evitar a ampla, geral e irrestrita divulgação do vídeo da reunião pública em que ele assediou moralmente o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, antecipando o arquivamento do inquérito no Supremo Tribunal Federal, o presidente Jair Bolsonaro interpretava seu papel favorito de homem da cobra, o tipo popular que vende mezinhas para curar câncer, calo seco e covid-19. Após ter demitido há 28 dias Luiz Mandetta do Ministério da Saúde, em plena subida do pico do contágio da pandemia que assusta o mundo, levou o substituto, Nelson Teich, a se demitir pelo mesmo erro: recusar-se a autorizar o uso da cloroquina, que comprovadamente não cura a doença e ainda tem perversos efeitos colaterais. Da mesma forma como continua lutando pelo uso da maior picaretagem da história da saúde no Brasil: a pílula do câncer. Ou seja, além dos crimes evidenciados no vídeo, ele também pratica exercício ilegal da medicina. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

