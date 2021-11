Bolsonaro nos mata de vergonha

1 – #jairbolsonaro passa pela reunião do G20 em Roma sem fazer nada de útil pelo Brasil, que desgoverna e destroça, e deu um vexame atrás do outro. 2 – Mas o presidente deixou no Brasil sabujos que fazem seu serviço sujo na moita levando vantagem: Mourão, Aras, Lira, Ciro Nogueira e R. Barros. 3 – Num dos poucos contatos pessoais que fez na viagem, mentiu para o turco Edogan que é popular e a economia vai bem e insultou jornalistas. #joseneumannepinto. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade vai nos salvar.

