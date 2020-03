O presidente Jair Bolsonaro violou regras do isolamento por suspeita do coronavírus e tocou em manifestantes que se manifestaram a favor de seu governo e contra seus adversários políticos. Disse que só deve lealdade ao Deus e ao povo, descumprindo juramento de cumprir a Constituição e as leis do País. Como crente esqueceu que o ente supremo de qualquer religião tem como primado a vida.