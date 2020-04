O presidente Jair Bolsonaro disse a seus devotos fiéis à frente do QG do Exército no dia do Exército que não quer negociar. Pode ser que não queira mais, mas a verdade é que ele já está negociando há semanas com condenados ainda cumprindo pena como Roberto Jefferson e Valdemar Costa Neto e o presidente do partido do símbolo da corrupção (Paulo Maluf), Ciro Nogueira. Isso é nova política?