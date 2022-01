Bolsonaro não será reeleito, acha deputado

1 – Nas atuais circunstâncias, Lula será o primeiro colocado no primeiro turno, vencerá Bolsonaro no segundo, mas perderá para qualquer outro. 2 – Esta é a previsão eleitoral do protagonista do #neumanneentrevista da semana, deputado Julian Lemos, ex-bolsonarista de primeira hora e arrependido. 3 – Julian testemunha e cita Bebianno para afirmar que Bolsonaro foi esfaqueado, mas levou vantagem de não ter de comparecer aos debates. #joseneumannepinto. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade vai nos salvar.

