Bolsonaro não se reelegerá, diz Marinho

O empresário Paulo Marinho, em cuja casa foram produzidos os programas da campanha de Jair Bolsonaro à Presidência em 2018 e que, recentemente, deu dois depoimentos ao MPF sobre um aviso dado por um policial federal da existência do relatório do Coaf sobre transações ilícitas do faz-tudo da famiglia presidencial, Fabrício Queiroz, na Operação Furna da Onça, acha que o presidente não será reeleito. A declaração foi dada em entrevista exclusiva a este meu canal no YouTube, na qual ele também contou que o sistema informal de “inteligência” do presidente, revelada na reunião do Conselho de Governo em 22 de abril, véspera do pedido de demissão do ex-juiz Sérgio Moro do Ministério da Justiça, existe desde a campanha. Na entrevista, Marinho disse que policiais eram os apoiadores com os quais o então candidato se comunicava com mais intimidade nas recepções em aeroportos para seus comícios. A entrevista abre a série Nêumanne entrevista no canal do YouTube.

