Bolsonaro não sabe o que ministros fazem

1 – Antes, #jairbolsonaro dizia que não havia corrupção em seu governo e agora, diante das evidências de furto de madeira e vacinas, disse a seus apoiadores que não sabe o que seus ministros fazem. 2 – #rosaweber, #ministradostf, permitiu à #cpidacovid no #senado que quebre #sigilos do advogado da #ensinamedicamentos, atravessadora da compra com #sobrepreco da #vacinacovaxin, da Índia. 3 – O #presidentedarepublica comemorou a morte do assassino serial #lazarobarbosa com o miliciano #cpfcancelado. #joseneumannepinto. #diretoaoassunto. Inté. E só a verdade salvará as nossas vidas.

