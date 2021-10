Bolsonaro não recolhe seus feridos, diz Bob Jeff

1 – #robertohefferson disse que #jairbolsonaro não recolhe seus feridos e se distancia deles, a exemplo do que Zé Dirceu alertou a Lula que não fizesse. 2 – #augustoaras abriu inquérito preliminar sobre nove crimes de que presidente e acusado no relatório da CPI da Covid no Senado, e esta é a 92.ª vez. 3 – Centrão trama dar foro privilegiado ao chefe do governo,se não ganhar a eleição de 2022, no cargo de senador vitalício sem voto para ex-presidentes. #joseneumannepinto. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade vai nos salvar.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui