Bolsonaro não governa porque não quer, diz Guilhon

1 – #jairbolsonaro não governa porque não sabe nem quer, mas só destrói instituições, disse o professor #joseaugustoguilhondealbuquerque 2 – Na série #neumanneentrevista, o professor de ciência política da USP avisa que o Centrão também não quer administrar, mas ficar com o dinheiro. 3 – Entrevistado participa de grupo que rejeita polarização Lula X Bolsonaro e terceira via e apoiará a primeira via, empenhada em governar o país.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui