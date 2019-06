Bolsonaro não é rainha da Inglaterra

Bolsonaro tem toda razão em reclamar do golpe que Congresso está dando ao retirar do Executivo prerrogativa de indicar dirigentes das agências regulatórias criadas no governo Fernando Henrique, em teoria, para proteger contribuintes do poder econômico das empresas concessionárias de serviços públicos e do Estado concedente. Existe em marcha um golpe do Congresso, que não tem poderes constitucionais nem legitimidade da representação do povo, pois presidente foi eleito diretamente pelo cidadão e Câmara em sistema proporcional. que de proporcional nada tem. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

