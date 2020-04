Bolsonaro namora o autogolpe

Ao discursar de improviso para uma multidão que o aguardava em frente ao Quartel General do Exército, em Brasília, no domingo, dia do Exército, o presidente Jair Bolsonaro disse que “esses políticos têm que entender que estão submissos à vontade do povo brasileiro”. O ato contou com várias faixas com menções ao AI-5 e a uma intervenção militar”. Bolsonaro imitou Jânio e presidentes do Congresso deveriam seguir exemplo de Auro de Moura Andrade, que, na presidência do Senado, aceitou a renúncia. Em recado por WhatsAppm o desembargador Walter Maierovitch escreveu que “o presidente apoiou ativamente, golpe contra a nossa Constituição. Deixar esse insano do Bolsonaro na presidência implicará em dano irreparável. Acordem, senhores deputados, senadores e governadores.” Tudo nos conformes da lei, claro.

Para ouvir comentário clique aqui e, em seguida no play

Assuntos para comentário na segunda-feira 20 de abril de 2020:

1 – Haisem – ‘Não queremos negociar’, diz Bolsonaro em ato pró-ditadura – Esta é a manchete do Estadão de hoje. Qual a reação que você espera das instituições democráticas, Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal e Forças Armadas

SONORA MANIFESTACAO 2004

2 – Carolina – Militares reprovam participação de Bolsonaro em ato antidemocrático – Diz a manchete da capa do Portal do Estadão que abriu a semana hoje. Esta é a reação que você esperava dos companheiros de farda do presidente da República a sua adesão aos próprios apoiadores

3 – Haisem – Governadores apóiam Maia e Alcolumbre. Em sua opinião, esse apoio é suficiente para fortalecer a democracia ameaçada pela atitude do presidente da República, Jair Bolsonaro, contra a vontade do povo

4 – Carolina – Ministros do Supremo Tribunal Federal repudiaram a atitude claramente golpista do chefe do governo, eleito pelo povo e que jurou cumprir e proteger a Constituição da República. Você acha que eles assim cumprem seu dever constitucional de proteger o Estado democrático de Direito

5 – Haisem – O que você achou da carreata contra o governador do Estado de São Paulo, João Doria, na avenida Paulista ontem

6 – Carolina – Qual o simbolismo que você acha que tem o presidente Jair Bolsonaro fazer uma live, seu meio favorito de se comunicar com o eleitorado nacional, com o delator do mensalão, ex-deputado Roberto Jefferson