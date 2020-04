Bolsonaro na velha política

“Não queremos negociar nada”, disse o presidente Jair Bolsonaro ao abrir seu discurso de apoio ao comício de seus apoiadores exigindo intervenção militar com ele no poder, volta do AI-5 e o fechamento de Congresso e STF. De fato, ele não precisa mais negociar. Pois já negociou com bandidos da velha política trocando orçamentos públicos polpudos para se ver livre de processos de impeachment após o ato à frente do QG do Exército e no Dia do Exército, o primeiro dos quais acaba de ser apresentado pelo PDT. Vai recriar o Ministério do Trabalho para Roberto Jefferson, corrupto e delator do mensalão, indicar o titular. Entregará o FNDE e o DNOCS a um membro do PP do corrupto-mor Paulo Maluf, hoje presidido por Ciro Nogueira. E o Banco do Nordeste a outro condenado cumprindo pena (como Jefferson) Valdemar Costa Neto. Todos ladrões, todos ex-serviçais de Fernando Henrique, Lula e Dilma. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

