Bolsonaro na encruzilhada

Flávio Bolsonaro escapou do inquérito do MP do Rio sobre a gestão financeira de seu gabinete na Alerj, mas nunca se livrará da suspeita de rachuncho enquanto não provar sua inocência. Agora se enroscou num telefonema grosseiro para a senadora Juíza Selma e se meteu numa enrascada porque ficou óbvio seu compromisso com Toffoli ao partir para ignorância em tentativa mal sucedida de impedir a CPI da Lava Toga no Senado. Papai Jair terá de pular essa fogueira ao sair do hospital e se preparando para discurso histórico que fará na abertura da conferência da ONU em Nova York.