Bolsonaro na causa de Lula

O tal juizado de instruções, que criará no confuso panorama judicial brasileiro a quarta instância, aumentando terrivelmente o custo e a lerdeza dos julgamentos, apareceu na lei anticrime aprovada pelo Congresso como um autêntico jabuti. Bolsonaro vetá-lo seria o óbvio. Ao sancioná-lo, o presidente deixou o rabo do jabuti à vista, pois: ele cai como uma luva para alterar o curso de julgamentos de peculato de seu primogênito, Flávio, e dos seis processos ainda em curso de Lula. Quem duvidar da relação existente entre o jabuti e esses casos está convidado a prestar atenção em quem o elogia, a partir de Freixo e do PT, e quem o condena, Moro, Bretas,Janaína e Alessandro Vieira. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver o vídeo no YouTube clique aqui