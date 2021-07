Bolsonaro & Mourão, Pátria amada, uma ova!

1 – #jairbolsonaro tinha de ter pedido licença da #presidenciadarepublica antes de se internar e #hamiltonmourao, de desmarcar voo para #angola e assumir o posto, sob pena de traírem o #brasil, que juraram amar. 2 – A #saude do #chefedoexecutivo é assunto de interesse público e os médicos encarregados de seu tratamento têm dever de dar mais informações do que estão dando. 3 – A foto do #chefedegoverno, imitando #cheguevara, inspirada no #cristomorto, de #mantegna, exposto no #museudebrera, em #milao, é uma tentativa desonesta de deter queda de popularidade. #joseneumannepinto. #diretoaoassunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

