Bolsonaro, motoqueiro criminoso

1 – #jairbolsonaro ofereceu privilégios a #motoqueiros em futuras concessões de #rodvias,, convoca-os para #comicio no #rio contra a #leieleitoral, fere #restricoesdacovid e usa #milpmsdorio ao custo de #28mil doses de #vacina. 2 – A seu lado, #eduardopazuello, que se disse a favor do #usodemascara, não o faz, em #mentiraporantecipacao. 3 – #relatordacpi da #covid, #renancalheiros, disse que estratégia do #exministrodasaude o pegou de surpresa. 4 – #presidentedacpi, #omaraziz disse que #general será convocado para novo depoimento e, se mentir, sairá #algemado. 5 – Morte de #paulomendesdafocha enluta #arquiteturabrasileira. 6 – #bobdylan faz 80 anos em #24demaio. #joseneumannepinto. #diretoaoassunto. Inté. E só a verdade salvará as nossas vidas.