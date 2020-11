Bolsonaro mente e sabota saúde

1 – O Ministério da Saúde não usou R$ 3,4 bilhões liberados na forma de crédito extraordinário em maio deste ano para o enfrentamento da pandemia da Covid-19, em consonância com sabotagem do presidente Jair Bolsonaro à vida do brasileiro. 2 – A taxa de desemprego no País bateu novo recorde e subiu para 14,6% no trimestre encerrado em setembro, comprovando que a tática de abrir os negócios para salvar a economia, adotada pelo governo federal, não surte efeito. 3 – Segundo a Agência Europea de Remédios, cloroquina e hidroxicloroquina estão associadas a distúrbios psiquiátricos. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

