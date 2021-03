Bolsonaro mente e Lula é candidato

1 – Os idos de março começaram com o general Pesadelo anunciando a aplicação de 46 milhões de doses de vacina até o fim do mês e agora esse número caiu para de 25 a 28 milhões de doses, ou seja, 11 milhões e 500 mil a 14 milhões de imunizados, uma decepção atrás da outra. 2 – Certo está o professor Miguel Reale Jr., que, em artigo no Estadão de ontem, chamou o chefe do desgoverno de !presidente de cemitério”, conclamando os cidadãos de bem a o expulsarem do poder. 3 – No plano de desgoverno e oposição de fancaria do “pacote de impunidade”, STF acaba de anular processos em Curitiba tornando Lula candidato. 4 – Brasil ameaça o mundo, filho 003 foi flagrado conspirando com os invasores do Capitólio e, além de negacionista, o chanceler Araújo não cultiva hábitos rotineiros de higiene, como mostrou em Israel. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver vídeo noYouTube clique aqui