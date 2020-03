Bolsonaro menospreza covid-19

Ao interagir com manifestantes que foram às ruas apoiar seu governo e criticar seus adversários, o presidente Bolsonaro ignorou a orientação de sua equipe médica e as diretrizes do Ministério da Saúde para o combate ao coronavírus. Ele deixou o isolamento que deveria fazer por ter se encontrado, semana passada, com ao menos 14 brasileiros que já têm a doença em visita à Flórida para se encontrar com o presidente dos EUA, Donald Trump. Em vez disso, o capitão deveria mesmo era recomendar que todos fiquem em casa e evitar aglomerações na rua com tropas do Exército para garantir o cumprimento da ordem. Pois, como disse a cientista Ester Sabino, espera-se uma procura explosiva dos serviços de primeiros socorros em abril e maio e a aceleração da contaminação nestes meados de março causará, então, grande crise.

Assuntos para comentário da segunda-feira 16 de março de 2020

1 – Haisem – O que você achou da participação de Bolsonaro nas manifestações a favor de seu governo e contra os dirigentes dos Poderes Legislativo e Judiciário ontem

2 – Carolina – Quais foram as conseqüências da viagem de Bolsonaro à Flórida na introdução do Covid-19 na cúpula dos poderes no Brasil e nos Estados Unidos

3 – Haisem – Que atitude você espera das autoridades federais, estaduais e municipais depois da constatação dos especialistas de que se espera uma elevação exponencial dos índices de coronavírus no inverno

4 – Carolina – Que lições o Brasil pode aprender com a gravíssima situação em que se encontra a Itália no momento em relação ao combate ao coronavírus

5 – Haisem – O que você acha desta notícia de que a Lava Jato mandou ao ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, apontando crimes do senador Renan Calheiros

6 – Carolina – Que citação você gostaria de fazer no início desta semana que você mesmo diz que é fatal para as dimensões da crise sanitária que o Covid-19 pode provocar no Brasil para se despedir de nossos ouvintes