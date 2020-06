No chiqueirinho reservado aos bolsonaristas fanáticos que saúdam o presidente toda manhã, uma militante do MBL questionou Bolsonaro pelos 38 mil mortes de covid e ele respondeu: “Cobre de seu governador. Sai daí”. O mal educado nomeou um intendente para a Saúde, general Eduardo Pazuello, que foi ao Congresso dizer que o inverno de Norte e Nordeste coincide com o do Hemisfério Norte.