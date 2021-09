Bolsonaro, mal visto em NY e na ONU

A passagem do presidente Jair Bolsonaro por Nova York nos últimos dois dias foi marcada por constrangimentos por ser o único do G-20 a declarar que não se imunizará. A situação foi assunto do encontro dele com o primeiro-ministro britânico, Boris Johsnon,; foi abordada pelo prefeito de NY, Bill de Blasio; e fez a comitiva presidencial precisar driblar regras da cidade para se alimentar. Ao não se vacinar, Bolsonaro destoa dos chefes de Estado do restante do mundo e coloca em xeque a estratégia do Itamaraty de vender uma agenda positiva no evento e reverter o desgaste internacional do Brasil. A viagem de Bolsonaro e seus desnecessários 15 convidados é o exemplo mais atual do desperdício e da insensibilidade no momento atravessado pelo País e no mundo. Sua posição antivacina é apenas a cereja do bolo dessa estupidez total.

Para ouvir comentário clique aqui e no play

Assuntos para comentário na terça-feira 21 de setembro de 2021

1 – Haisem – Bolsonaro se isola na ONU com posição antivacina – Este é o título de chamada no alto da primeira página da edição impressa do Estadão de 21 de setembro de 2021. Que consequências haverá para o povo brasileiro a posição isolada do presidente da República na Assembléia Geral das Nações Unidas

2 – Carolina – Vacina é eficaz para crianças de 5 a 11 anos, diz Pfizer – Este é o título de chamada de primeira página do jornal desta terça-feira. Em que essa constatação científica e mercadológica pode alterar a teimosia das autoridades federais brasileiras em continuarem sua cruzada dita ideológica contra a imunização anticovid

3 – Haisem – Sem água, Belo Monte opera com meia turbina – Este é outro título de chamada no alto da primeira página do Estadão de hoje. O que esperar do que pode vir a acontecer no Brasil com essa notícia que há uma ideia da crise hídrica, que é natural, e outra causada pela falta de planejamento do governo para enfrentá-la, que chega a ser absurda

4 – Carolina – Ipen suspende produção de remédio para tratar câncer – Este é o título de outra chamada de primeira página do jornal do dia. O que causou essa tragédia para os pacientes brasileiros e que tipo de providência pode ser adotada para amenizar seus terríveis efeitos

5 – Haisem – Crise de gigante da China derruba bolsas e atinge o Brasil – Esta é a manchete de primeira página do Estadão que está circulando. Em que essa notícia poderá ampliar ainda mais a tempestade perfeita instalada no Brasil com crise sanitária, caos na economia, desgoverno na política e tragédia social coincidentes

6 – Carolina – O que você tem a dizer sobre a constatação de que Michel Temer tem um marqueteiro e anuncia que está advogando. Quais serão, a seu ver, os planos do ex-presidente da República