Bolsonaro, Lula e o Nordeste

Na posse, Jair Bolsonaro jurou cumprir a Constituição e governar para todos os brasileiros. Em teoria, isso afasta a hipótese de discriminar populações de Estados nordestinos cujos governadores se recusarem a aceitar a parceria com o governo federal. Em relação à manchete do Estado de hoje, extraída da entrevista exclusiva dada a Patrik Camporez, “Governadores do Nordeste agem para dividir o País”, seria o caso de esclarecer que, realmente, quem deu início à polarização radical que divide o Brasil em dois, “nós e eles”, foi o marketing político da reeleição de Lula. O presidiário é que, de fato, usou esse Fla-Flu para vencer Alckmin, que teve no segundo turno menos votos do que no primeiro, um feito negativo histórico. Isso numa época difícil para o então presidente, pois ele enfrentava a denúncia de corrupção no julgamento da Ação Penal 470, vulgo mensalão. Nem todos os governadores do Nordeste são do PT, mas os que não aceitam manter relações institucionais e apartidárias com o governo federal são petistas ou devotos do ex-presidente do partido.

Assuntos para comentário da terça-feira 6 de agosto de 2019