Bolsonaro, Lula e Lira a favor de gestores desonestos

Clio, padroeira da História, tem arroubos de ironia que ultrapassam os limites da razão objetiva e da lógica plana. Na flor de seus 39 anos, a Lei da Improbidade Administrativa, aprovada no Congresso no espoucar dos fogos do quinto aniversário da Constituição, que o dr. Ulysses chamava de “cidadã”, e sancionada pelo presidente Fernando Collor de Mello, cujo apreço pelo combate à corrupção não passava de papo de palanque, vira pelo avesso no advento da primavera no Hemisfério Sul. Fiel ao provérbio de que não existe pecado no lado de baixo do Equador, a Câmara dos Deputados a desfigurou por 408 a 67 votos. O Senado confirmou a desídia uma semana depois da entrada da estação das flores por 47 a 24. Mal findo setembro e entrado outubro, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes consagrou o princípio da punição política só com dolo. E suspendeu seu trecho que determinava a inelegibilidade de gestores desonestos, dos quais não se comprovasse intenção maligna.

Há tripla ironia na intervenção contemporânea da musa, filha de Zeus, o chefão do Olimpo, e Mnemósine, deusa da lembrança na mitologia dos gregos antigos e rainha da memória, consagrada em vocábulos que a ela se referem. A primeira é que o “carcará sanguinolento” das Alagoas, mas nascido no Rio, seria cassado por desonestidade, após autorização da Câmara e cravada pelo Senado, que recusou a tentativa de renunciar para manter o que Gilmar preserva: a pena política, se não se conseguir o quase impossível: documentar o dolo do apenado. Mas, como hoje se jacta o senador, que apoia o presidente Jair Bolsonaro, que, naquela ocasião, votou por seu impeachment, o STF o inocentou. Segue-a o fato de Gilmar Mendes ter sido indicado por Fernando Henrique Cardoso, em cuja gestão a lei ora vilipendiada ganhara corpo com a adesão do Brasil às normas de combate à corrupção. A terceira ironia é a adequação das legislações partidária e penal à vontade da maioria de suspeitos, acusados, condenados e pretendentes sob a batuta de outro alagoano, Arthur Lira, e inspiração superior do Zeus do Planalto, Jair Bolsonaro.

A ironia de Clio chega a ser maldosa e impiedosa por isso acontecer num momento de aflição e isolamento, no qual o povo, de que, em teoria, emanaria todo o poder republicano (como sempre lembra o senador governista Marcos Rogério, na CPI da Covid), foi alijado do processo do debate democrático de uma lei fundamental por ação dos ocultadores de cadáveres. Em época de pandemia, tornou-se notória a definição de idoso para os maiores de 60 anos. A Lei da Improbidade Administrativa caducou antes de chegar ao quadragésimo. O imperativo malandro de sua “revisão” era que precisava ser “modernizada”. O relator, Roberto de Lucena, fez o que pôde para fazê-lo. Golpe de mão do PT, aliado secreto de Lira e Jair, maestros da banda do mal, entregou ao diligente petista Carlos Zarattini a tarefa de relatar o atestado de senilidade da lei, que, se fosse fêmea, ainda estaria em plena atividade reprodutiva. Outro parlamentar à “esquerda” de Zeus, pai quase todo poderoso, Weverton Rocha, do PDT de Brizola e Ciro, passou adiante a perversão da juventude transviada do texto legal precocemente envelhecido, ou seja, envilecido. E saiu para o abraço, com Lula ao lado esquerdo, Bolsonaro ao direito e Getúlio no coração.

Os valorosos combatentes da probidade contentaram-se com ínfimas migalhas, que funcionam como preservativos para evitar a gravidez da lei oficialmente na menopausa. Mas a comemoração retórica generalizada confirmou a aliança bolsolulista que assegura bases sólidas (ou robustas, como está na moda que revela a adiposidade ventral dos mal intencionados) para a disputa entre a “esquerda” movida a propina e a direita ciosa da própria estupidez. A penada de Gilmar vem 39 anos depois de perdida a oportunidade de “inconstitucionalizar” (perdão pelo neologismo infame) na indigestão do País sob Collor. O papa do “garantismo” trouxe a contribuição das citações jurídicas necessárias para consagrar a infâmia. E foi feita a tempo de lembrar: caros compadritos, a porteira cega com a espada idem no colo está aqui a serviço de vocês, em português ou alemão.

Este texto foi escrito antes da convalidação inevitável da Câmara à iniciativa aplaudida pelo motorneiro Arthur Lira. Condenado em duas ações de improbidade na Justiça de Alagoas por supostos desvios na Assembleia Legislativa do Estado, e respondendo a mais três da extinta Operação Lava Jato, o “nobre par” não se importou de elogiar em proveito próprio: o projeto garantirá que não haja o uso “político-eleitoral” das leis, evitando assim que “injustiças” sejam cometidas com “servidores sérios e bem-intencionados”. Modéstia inclusa!

Só o futuro dirá se o beneficiário, que comanda o processo de desmonte do combate à corrupção, empreendido com o “êxito precoce” lamentado pelos brasileiros do bem, da Lava Jato, é Lira, Jair ou ambos. A operação foi liquidada por Augusto Aras, conduzido e reconduzido à Procuradoria-Geral da República por Bolsonaro, que eliminou Sérgio Moro, ex-juiz considerado símbolo nacional da desratização das empreiteiras corrupteiras do País. Ou se Lula, sonho de consumo e pesadelo insuportável do presidente, que pretende se reeleger, porá fim a essa dúvida retomando a posse dos cofres, estes, sim, robustos, do BNDES, BB e CEF, para interromper o acesso a cabeleireiros, floristas e quituteiros de dame Michelle Bolsonaro às benesses dos juros beneficiados. Seja qual for a decisão final do eleitor daqui a um ano, já é possível saber que os candidatos a sócio da benemerência não se esquivarão de beijar a mão que solta do ministro Gilmar Mendes, do STF. Era lembrança, virou lambança!

