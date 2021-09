Bolsonaro libera fake news nas eleições

1 – #jairbolsonaro vetou artigos da Lei da Defesa do Estado de Direito, entre os quais o que criminaliza mentiras em campanhas eleitorais, e se garante. 2 – Parentes e aderentes do presidente são processados por uma miríade de crimes julgados em inúmeros foros judiciais, uma autêntica farra de culpas. 3 – Canastrão de programa juvenil na TV, Frias, secretário de incultura do desgoverno federal, jurou “melar” a reabertura do museu da independência. #joseneumannepinto. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

