Bolsonaro já debilitou o Estado de Direito

1 – Ao perseguir quem o critica, caso de #guilhermeboulos​, mandando a #policiafederal​ enquadrá-lo na #leidesegurancanacional​, texto repressivo da #ditaduramilitar​, #jairbolsonaro​ mostra que sua obra em dois anos, três meses e meio de gestão já enfraquece o #estadodedireito​ no #brasil​. 2 – #lula​ mandou o #pt​ espalhar por aí que convidará o ministro do #stf​ #gilmarmendes​ para sua equipe de governo. 3 – #alexandredemoraes​ retirou os processos contra #micheltemer​, que o nomeou #ministrodajustica​ e para o #stf​, do juiz #marcelobretas​, que o mandou prender. 4 – Conforme publicou #ancelmogoes​ no #globo​, o ex-comandante do #exercitobrasileiro​, #generaledsonpujol​ comentou com o #generaleduardopazuello​ que este se ferrou e ferrou a instituição ao cumprir ordens negacionistas do #presidentedarepublica​. #joseneumannepinto​. #diretoaoassunto​. Inté. E só a verdade salvará nossas vidas.

