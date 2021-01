Bolsonaro irá para a cadeia, diz Kataguiri

1 – Em Nêumanne Entrevista Kim Kataguiri, nesta semana, o deputado federal por São Paulo, lançado na política como líder do Movimento Brasil Livre (MBL) nas grandes manifestações nas ruas em 2013, acusou a Câmara dos Deputados de, por vil interesse, se omitir quanto aos crimes de responsabilidade de Bolsonaro, “e também a crimes comuns”, que, segundo ele, não devem ser punidos apenas com impeachment, mas também com cadeia. 2 – O chefe do Executivo, segundo o parlamentar, intervém na PF, no MPF e em outras instituições para livrar os filhos, mas muito mais a ele próprio: “pelo caráter dele, se fosse só o filho, ele já o teria abandonado”. 3 – Para o entrevistado, Bolsonaro é o pior gestor da pandemia da covid 19 no mundo inteiro. 4 – Ainda conforme ele, o capitão de milícias não vê no PT e em Lula, uma ameaça ideológica, mas, sim, uma utilidade política e eleitoral. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.