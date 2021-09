Bolsonaro imitou Lula, Dilma e Hitler, diz Barbosa

1 – O embaixador #rubensbarbosa disse que #jairbolsonaro na ONU repetiu seus discursos anteriores, os de Lula e Dilma e os de de Hitler nos anos 30. 2 – Em #neumanneentrevista, o diplomata acha que o apego dele à mentira é igual ao de Trump e Bush, que acusou Iraque de associação com Al Qaeda. 3 – O entrevistado advretiu que, seja quem for o vencedor da eleição de 22, ele precisará focar no que interessa ao Brasil, em especial o meio ambiente. #joseneumannepinto. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.