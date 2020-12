Bolsonaro imita Fidel

1 – O capitão artilheiro das milícias fez gol empelada transmitido por TV pública lembrando partidas de basquete em que tiranocomunista cubano fingia fazer pontos. 2 – Lewandowski, do STF, autoriza acessode Lula a provas obtidas de forma criminosa com quebra de sigilo telefônico deMoro, Dallagnol e outras autoridades da República. 3 – Pfizer revela em notaoficial que, ao contrário do que disse “nosso presidente”, temnegociado com a Anvisa em busca da autorização para sua vacina no Brasil nesteinstante em que Argentina já começou a vacinar. 3 – Neymar volta a agir comomoleque irresponsável ao promover festa para 500 pessoas em plena subida deóbitos por covid. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui