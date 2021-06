Bolsonaro ignora 500 mil mortos

1 – #500milmortosporcovid no Brasil, #jairbolsonaro ignora, #chefedacasacivl fala em #preservacaodevidas em #notaoficial sobre #900diasdegoverno e #fabiofaria comemora #18milhoesdecurados. 2 – No primeiro dia do #verao #hemisferionorte comemora com estádio e parques lotados vitória sobre #novocoronavirus. 3 – Em manifestações de sábado, os #contrabolsonaro mostram que a rua não pertence ao #presidentedarepublica. #joseneumannepinto. #diretoaoassunto. Inté. E só a verdade salvará as nossas vidas.

Para ver video no YouTube clique aqui