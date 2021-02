“Bolsonaro fortalece monopólio da Petrobrás

1 – Em Nêumanne entrevista Roberto Macedo, edição desta semana, o professor da Faculdade de Economia e Administração da USP disse que, ao intervir de forma desastrosa e autoritária nos preços da estatal, o presidente da República ampliou o monopólio da petroleira e contrariou seu discurso privatizante. 2 – “Se o general chegar na Petrobrás para segurar preços, ele não vai conseguir”, ele vaticinou. 3 -Ainda de acordo com o ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, a tentativa de reforçar a posição do “posto Ypiranga” Paulo Guedes acelerando discussões no Congresso de privatizações da Eletrobrás e dos Correios não passa de uma “farsa”, pois não dará em nada. 4 – Doutor em Economia pela Universidade de Harvard, nos EUA, o mineiro constata que, além de ajustar o Estado ao tamanho da economia real, o governo tem obrigação de cortar gastos para poder ampliar investimentos, o que atualmente é impossível. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.