Bolsonaro fora de hora

Em vez de tratar da urgência na reunião com os governadores dos focos de incêndio na floresta tropical, alguns dos quais ateados por produtores rurais, grileiros e outros incendiários oportunistas, e das soluções para esse tipo de crime com fiscalização e polícia, Bolsonaro preferiu abordar as exageradas áreas reservadas para tribos indígenas por seus antecessores. As obsessões ideológicas e nostálgicas do regime militar anulam qualquer senso de tempo, hora e lugar que ele deveria ter como gestor máximo.